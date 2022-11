Bolívar tiene en planes a Bejarano para 2023

La dirigencia de Bolívar piensa en conversar en su momento con el experimentado lateral volante Diego Bejarano a fin de extender su contrato que expira a fin de año. Bejarano es uno de los referentes del equipo celeste, uno de los líderes en un plantel plagado por emergentes figuras nacionales y con un puñado de futbolistas del exterior. En el grupo, Bejarano tiene la consideración de sus compañeros, por eso es que la dirigencia tiene dispuesto una conversación en este sentido con el volante, quien en este momento no quiere hablar de otra cosa que no sea la disputa del campeonato Clausura 2023. Fuentes celestes confirmaron que no conversaron aún en torno a la renovación, pero está considerado para ser parte del proyecto 2023.

En las últimas horas circularon en redes sociales la información en torno a la renovación de Carlos Tonino Melgar y Luis Haquín, sin embargo, ninguna fuente oficial celeste quiso emitir una declaración, porque entienden que el único en confirmar los fichajes o renovaciones es su presidente Marcelo Claure Bedoya. Lo mismo sucede con el entrenador brasileño Antonio Carlos Zago, con quien se coronaron campeones en el torneo Apertura. Se había mencionado que podría retornar a Brasil, pero según Uol es poco probable por el problema legal que se le interpuso en su país. En los últimos días, el entrenador brasileño no ha emitido ningún comentario al respecto y se ha limitado al trabajo con el primer plantel.

También se mencionó como un probable reemplazo al español Beñat San José, quien ya tuvo la oportunidad de dirigir al celeste y con bastante éxito.

El último club que dirigió San José es el Mazatlán FC de México, hasta la mitad de temporada, por lo que está libre de asumir en cualquier equipo que esté interesado.