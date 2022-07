Bolívar toma previsiones ante Vinto y cambia localía con Inde

Bolívar tomará sus recaudos para visitar mañana a Universitario de Vinto, en Cochabamba. Luego de la derrota (2-1) ante Blooming, los jugadores celestes tienen más que claro que no pueden subestimar al rival de turno.

Después del contraste en Santa Cruz de la Sierra, hubo mucha autocrítica en la interna del plantel por la producción que se tuvo en el segundo tiempo de ese partido y los descuidos que a la postre le costaron dejar en el camino las primeras tres unidades.

“Es importante ser conscientes y autocríticos para que no vuelva a pasar esto. No podemos subestimar a nadie, ahora tenemos que ser más cuidadosos con algunos detalles para que no nos vuelva a pasar lo que ocurrió con Blooming”, sostuvo el defensor Luis Haquín.

Agregó que la propuesta para rivalizar con los vallunos debe ser totalmente ofensiva con el objetivo de sacar puntos, más cuando en estas primeras seis fechas del campeonato Clausura los celestes jugarán todo fuera de La Paz, por el mantenimiento que recibe el campo de juego del estadio Hernando Siles.

“Nosotros somos conscientes que somos Bolívar y que tenemos que ir a todas las canchas a buscar los tres puntos. Nos hemos propuesto que en estos seis partidos de visitante debemos sacar la mayor cantidad de puntos posibles, para que al final del torneo sea beneficioso para nosotros”, subrayó.

La Academia tiene previsto trasladarse en esta jornada al Valle. Aún está en duda la presencia del brasileño Bruno Sávio, quien tiene el tobillo derecho inflamado y es poco probable que sea de la partida en la segunda fecha y se lo cuide para las siguientes fechas.

En todo caso, si Sávio es descartado de la lista de viajeros, su lugar en el onceno titular será ocupado por el nacional Bruno Miranda, quien hará pareja en el ataque con Francisco Da Costa.

El DT decidirá también si la rotación continuará en el arco. El domingo atajó Javier Rojas, pero en el Valle es posible que vuelva al pórtico el guardameta Rubén Cordano.

Independiente aceptó

La presidenta del club Independiente de Sucre, Jenny Montaño, confirmó ayer que su club aceptó el cambio de localía para el partido que deben sostener el próximo sábado 16 de julio frente a Bolívar (17:15).

El lance de la cuarta fecha estaba programado en el estadio Hernando Siles, pero como se encuentra en refacciones hasta el 23 de este mes, la dirigencia celeste hizo las gestiones que llegaron a buen término.

A Bolívar le queda hacer una gestión más ante sus pares de Wilstermann para jugar el compromiso de la quinta fecha en Cochabamba.