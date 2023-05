Bolívar y The Strongest no vendieron más de 3.500 entradas en los partidos que tuvieron esta semana por el torneo “todos contra todos”. La falta de convocatoria de los dos grandes del fútbol boliviano es notoria, a tal punto que el miércoles la dirigencia atigrada tuvo que sacar de su bolsillo para pagar los costos de alquiler del estadio Hernando Siles.

El lunes, la Academia recibió a Universitario de Vinto y de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Departamental del Deporte sólo se vendieron 2.373 entradas en la venta anticipada que realiza ese club y en las ventanillas del Siles.

La recaudación ascendió a 86.000 bolivianos, el diez por ciento (8.600) se quedó en arcas del Sedede por concepto de alquiler del estadio, aunque se conoció que la factura total que pagó Bolívar ascendió a 18.900 bolivianos por el uso de camarines, agua y el de energía eléctrica.

El titular de los celestes, Marcelo Claure, escribió en su cuenta de Twitter que “ni el equipo ni los hinchas; esto merece un análisis mucho más profundo”.

¿Qué le pasó al Tigre?

El miércoles, The Strongest, que marcha como puntero del certamen, recibió a Guabirá y según su presidente, Héctor Montes, no se pudo comercializar ni mil entradas en las respectivas boleterías.

“No hemos llegado ni a mil entradas en ventas”, remarcó el titular atigrado a Tigo Sports. Según Montes, inclusive existió una promoción por el mes de las madres, pero que la gente no respondió. “La recaudación de la fecha no alcanza para cubrir los gastos básicos del compromiso, sólo me queda agradecer a la gente que vino al estadio”, apuntó.

Abonados y socios

En ambos partidos, en tribunas existieron aproximadamente 7.000 personas, pero la mayoría de ellos ingreso por ser abonado o socio de Bolívar y The Strongest.

Otro de los grandes perjudicados con la escasa asistencia de público es el Sedede, ya que según la ley perciben el 10% de lo recaudado, pero no reciben ni un centavo por los socios aportantes que tiene cada entidad anualmente, según se quejaron los personeros.

Hace algunas semanas, el director de esa repartición, Julio Tórrez, afirmó a este medio que en muchos partidos no justifica abrir el Siles por los costos que implica y la casi nula respuesta de los hinchas en los cotejos de la liga local.