Rodrigo Ramallo está cerca de convertirse en jugador de Bolívar, así lo confirmaron allegados al jugador, consultados por Campeones de Página Siete.

Tras su paso por Always Ready, el mediocampista está en la órbita celeste, pero el acuerdo no está cerrado.

A sus 32 años, Ramallo fue de los jugadores más destacados de la banda roja, situación similar a la Selección nacional.

Hace dos meses, mientras se entrenaba con Always, se le consultó al jugador si conocía del interés de la Academia, a lo que respondió con sutileza que no había nada, hecho que cambió por completo en las últimas horas, ya que las negociaciones parecen haber avanzado.

Fueron familiares del futbolista los que reconocieron la negociación de Bolívar con Ramallo, y el proyecto que tiene la Academia sumado a la copa Libertadores son atractivos para el jugador.

Ramallo debutó en The Strongest el 2008. Sin embargo, tuvo un leve paso por Bolívar, donde no le dieron el ok para que se quede, por eso recaló en Achumani.

En el Tigre estuvo hasta 2013, en 2014 pasó a Wilstermann, luego retornaría al Tigre el año 2016, cuando se fue a Brasil para jugar en el EC Vitória. En el 2017 regresó al aurinegro, y, el 2018 pasó a San José, para finalmente recalar el año 2020 en Always Ready. A excepción del Vitória y Wilstermann, el futbolista se consagró campeón con todos sus clubes.

De llegar a un acuerdo final, se espera el anuncio oficial por parte del presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, para que el lunes se sume de inmediato a la pretemporada y sea parte de la gira en Argentina.

Los celestes tienen un descanso de tres días, vuelven a la sede de Gobierno el lunes para viajar a su gira y afrontar los partidos frente a Lanús, y Racing.

Otros refuerzos

Una de las alternativas que se manejaba era el argentino Octavio Bianchi, pero las negociaciones se vieron estancadas por la oferta de Rosario Central.

El portal Cadena 3 de Argentina informó que los Canallas buscan el préstamo por un año con opción de compra del 75% del pase; el jugador ya habría conversado con el director técnico Miguel Ángel Russo, para ser parte del equipo en 2023.