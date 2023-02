Un alto grado de confianza, algo de locura y soñar en grande es lo que se necesita para darles a los jóvenes jugadores una buena formación y es lo que hace el Proyecto Bolivia 2022, según cuenta su director general, Jordi Molà.

Miguel Terceros, Leonardo Zabala, Enzo Monteiro -hoy en el Santos- son las grandes figuras de este proyecto que apunta a exportar más jugadores.

El principal objetivo es que los bolivianos demuestren su talento, les dieron las condiciones y en este último tiempo se vio que Bolivia 2022 aparece como el nuevo semillero del fútbol boliviano. Molà cuenta a Campeones cómo se apoya a todos sus jugadores.

¿Cómo está el proyecto Bolivia 2022?

Vamos cerca de ocho años con este proyecto, sabíamos desde el inicio que era algo a largo plazo, estamos contentos con los chicos que están saliendo, desde lo más mediático, como Miguelito Terceros, Leo Zabala, Enzo Monteiro, Javier Uzeda, Enrique Taborga y Alan Chaparro, son un total de 18 jugadores hasta la fecha, contentos porque se están empezando a ver frutos y eso está ayudando a contribuir en el fútbol boliviano.

¿Cómo se originó el proyecto que tienen?

Este proyecto arranca en Estado Unidos, yo estuve dirigiendo cuatro años en el Barcelona, desde el 2011 hasta el 2015, y en el último año el Barcelona me designa a Estados Unidos para dirigir la primera escuela en suelo americano. Ahí conozco a Jordi Chaparro, un día me propuso dejar el FC Barcelona para emprender un proyecto en Bolivia, muy ambicioso en divisiones menores y se dio porque le gustaba el trabajo que hacia ahí, lo que era en un principio en tres años se están convirtiendo en ocho.

¿Cómo apostar por ese tipo de proyectos en Bolivia?

Honestamente, después de estar un tiempo aquí me di cuenta que por muy mal que lo hiciéramos ya sería mucho más de lo que se hace actualmente, hay muy pocos clubes que trabajan de manera profesional en sus divisiones inferiores; no lo hay, no invierten, lo ven como un gasto, no lo ven como algo con sentido. Bolívar con el grupo City si da tiempo creo que pueden hacer un gran trabajo, después está la Tahuichi.

¿Cómo darles las condiciones a los jugadores?

Lo que se tiene que hacer es encontrar al jugador, rodearlo de todas las condiciones que necesita para emerger. Hay que darles buenas instalaciones, buenos profesionales, competencia, no solo nacional, hay que sacarlos a competir afuera y otorgarle tiempo.

¿Cómo se sustenta el proyecto Bolivia 2022?

Tenemos un loco visionario, sin él nada sería posible, Jordi Chaparro; no hay empresas que nos apoyen, hay padres que aportan con 150 bolivianos para cubrir gastos mensuales y así.