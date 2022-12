Notable performance del equipo Bolivia en el Mundial Sub-21 de Raquetbol disputado en Guatemala. Bolivia ratificó que es una potencia mundial al ganar nueve medallas de oro, ocho de plata y 15 de bronce; un total de 32 preseas para el país.

Bolivia confirmó la competitividad de Angélica Barrios y Micaela Meneses, ambas lograron el oro en singles, además de la aparición de nuevos talentos en el raquetbol infanto-juvenil.

Angélica Barrios fue la más destacada de los competidores nacionales, tomando en cuenta que fue considerada como la reina del certamen, al vencer en tres categorías diferentes.

La cruceña se consagró primero en singles, posteriormente en dobles damas y finalmente en dobles mixtos, junto con su hermano Héctor Barrios; ambos derrotaron en la final a la dupla argentina, Diego García y Martina Katz, (11-9, 9-11, 11-2 y 12-10).

Barrios y Natalia Mita conquistaron el primer lugar de dobles damas con parciales de 12-10, 11-5, 9-11 y 11-8 a la pareja mexicana formada por Valeria Hernández y Mafer Gutiérrez.

Y cerró su notable performance en la final de singles cuando venció a la mexicana Mafer Gutiérrez por 12-10, 11-6 y 11-6. Con estos tres halagos internacionales, fue considerada como la mejor raquetbolista, porque ganó el oro en todas las categorías que disputó.

Bolivia conquistó –además– títulos mundiales en sub-18, con Micaela Meneses imponiéndose en singles, y Rebeca Amaya junto a Valeria Miranda, quienes ganaron el oro en dobles damas.

“Simplemente un sueño hecho realidad, campeona mundial Junior en singles y subcampeona en dobles. Cerramos este 2021 con una meta más cumplida. No me queda más que agradecer a mi familia y a todo mi equipo que me apoya para que siga cumpliendo sueños representando a Bolivia”, escribió Meneses en su cuenta de Facebook.

Además, conquistaron la medalla dorada, Adriana Blacut (14) y Pablo Lagos (12), en singles, y las duplas que componen Rebecca Amaya con Valeria Miranda (Sub-18), Pablo Lagos con Angélica Villarroel (Sub-12 mixto), Angélica Villarroel con Luciana Illanes (Sub-12 damas).