“Es un proceso que vamos realizando desde chicos, la verdad que sin la ayuda de mis papás, de mi hermano, no sería posible lo que hemos conseguido hasta ahora, es fruto de tantos años de trabajo, muy contentos por eso, queda agradecer a mi familia que ellos siempre me apoyan y están dispuestos a darme mi respaldo en lo que necesite”, acotó Arias a Campeones de Página Siete.

Desde el año 2016 está jugando a nivel profesional Boris Arias, cuando se graduó de la Universidad, son siete años de trabajo constante que ha llegado a coronar ayer en México DF, con el primer título en Challenger 125, la más alta de este nivel.

“Creo que si no hubiera sido por el apoyo de mi familia, porque desde pequeño viajé y competí en diversos niveles, no hubiera sido posible, ahora que soy profesional me solvento sólo, tratando de cubrir mis gastos con lo que gano”, comentó.

En medio de todo, se mantiene vigente la falta de acuerdo con la Federación Boliviana de Tenis, en torno a los pagos por la participación del equipo Bolivia en Copa Davis 2022, es una capítulo ingrato por la disyuntiva que se planteó.

“Todo sigue igual, luego de todo el lío y show que ha pasado, nos han propuesto pagarnos el cincuenta por ciento de lo que falta cancelarnos, nosotros no hemos aceptado porque es algo que no tenemos que negociar porque es nuestro, nosotros seguimos con la postura pero hemos decidido enfocarnos en nuestros torneos y no pensar en ello para no desconcentrarnos y que terminemos perjudicados”, remarcó el tenista nacional.