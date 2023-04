El legendario capitán del club Bolívar, Carlos Borja, afirmó que Beñat San José “no es técnico para Bolívar”. Borja jugó 21 temporadas con la casaca celeste y analizó el actual momento que tiene la escuadra comandada por el vasco, que no ganan hace cuatro fechas consecutivas.

“Lo dije hace bastante tiempo, Beñat no es técnico para Bolívar, no digo que sea mal técnico, recuerden que salimos campeones dos veces con él, pero su sistema o estilo no es el que quiere la Academia y se equivoco en algunos cambios”, opinó Borja.

El análisis de “Pichicho” también apunta al bajo rendimiento que tiene la plantilla en general en las recientes fechas del campeonato.

“Hay un bajón general en los jugadores importantes, es una realidad, futbolistas como Roberto Fernández o el Pato Rodríguez no están en el nivel que se les conoce, pero en general varios bajaron su rendimiento”, apuntó.

El cochabambino agregó que “el equipo de Zago (2022), estaba mejor conformado y tenía mejor fútbol, ahora no estamos a la altura”.