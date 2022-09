Borja no se entrena en Always y denuncia a Baldi

El fuego cruzado entre Julio Baldivieso y Always Ready continúa. Aunque ayer tuvo otros matices porque salió a la luz una afirmación del ecuatoriano Jhonatan Borja, quien en conferencia de prensa, acompañado del abogado Mirko Pardo, denunció a Julio Baldivieso, exentrenador de Always Ready, por racismo, discriminación y xenofobia. “Vamos a elevar demandas ante los entes jurídicos de la FIFA por racismo, discriminación y xenofobia. Jhonatan Borja sufrió todo esto con su exentrenador, el profesor Baldivieso”, afirmó el abogado Pardo, quien también acotó que en caso de prosperar el proceso en contra del entrenador se podría generar una suspensión de dos años como director técnico, una multa de 10.000 francos suizos y el resarcimiento por daños y perjuicios a Jhonatan Borja. Se pudo conocer que el jugador está asistiendo a los entrenamientos de Always Ready para cumplir con el contrato vigente correspondiente, pero el ecuatoriano no participa con sus compañeros en las diversas tareas, solo hace ejercicios por su cuenta.

Trascendió que algunos jugadores manifestaron su disconformidad por la presencia del ecuatoriano en los entrenamientos. Dos días antes del partido con Aurora, Borja no se presentó al entrenamiento, razón por la que el DT Baldivieso ya no lo tomó en cuenta. Estaba al margen del plantel, hasta que el día del partido ante Aurora, Borja se hizo presente en el vestuario e ingresó en el segundo tiempo del partido.

Julio Baldivieso, acompañado por David Paniagua, dará una conferencia de prensa hoy en Santa Cruz de la Sierra, donde presentará pruebas.