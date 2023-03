Botellazos, insultos y gasificación. Hubo enfrentamiento entre jugadores de Always Ready y Wilstermann en el entretiempo y al final del partido. El problema se originó en la cancha, con una discusión que protagonizaron Gastón Ramondino, que estuvo como entrenador del aviador, y Carlos Forasti, asistente técnico de Pablo Godoy; en el entretiempo ese conflicto se trasladó a vestuarios, quienes apaciguaron ese primer conflicto fueron Arnaldo Giménez y el presidente de la banda roja, Andrés Costa.

Costa pidió calma a su plantel, en el complemento del partido se vio a Ramondino en constante protesta con la banca del rival. En las graderías los hinchas estaban molestos, lanzaron objetos a la cancha, la dirigencia intentó calmar eso, primero con sus jugadores en vestuarios, los golpes, la gasificación y botellazos se trasladaron de lugar. En Wilstermann aseguraron que la gente de Always agredió a Arnaldo Giménez y que los gasificaron, sin embargo, los gases fueron en ambos vestuarios. “Nadie lo pegó, ustedes saben cómo es Pipo. Golpearon a Karen, nuestra delegada y reaccionamos, no pasó nada más”, contó Cristóbal Rivas, preparador físico de Always.

El directivo de la banda roja Fernando Ordóñez señaló que la Policía gasificó también a su plantel y apuntó a Miguel Bianconi. “Nos metieron gas, tuvimos que salir al campo de juego, fue agredida Karen, como siempre el señor Bianconi haciendo problemas donde va, es una pena”, apuntó.

En el aviador, apuntaron que fueron gasificados en su vestuario. “Nosotros estábamos festejando la victoria, yo me fui a separarlos y el asistente de Godoy me dio un puñete, la Policía nos gasificó a Díaz y a mí”, dijo Giménez.