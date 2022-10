Brasil y el “jogo bonito” con Didí, Garrincha y Pelé

Oriundo de Marrakech, Marruecos, 1958 no arrancó de la mejor manera para Just Fontaine. Recientemente operado en una de sus rodillas, el delantero aprovechó el invierno para recuperarse y llegar de la mejor manera. Esa operación de menisco casi lo deja fuera del Mundial, pero René Bliart sufrió un esguince de tobillo y Fontaine finalmente fue convocado. Cuando llegó el Mundial de Suecia 1958, Fontaine vivió un hecho curioso que, sin saberlo, marcaría toda su participación en el certamen: llegó con los botines rotos. En esos tiempos, los utileros no cargaban con varios pares de botines extra por jugador, por lo que Fontaine tuvo que pedirle prestados los suyos al suplente Stéphane Bruey.

Ya desde el primer partido los botines prestados parecían mágicos. Ante Paraguay, en el debut, Fontaine marcó tres de los siete goles, se ganó el encuentro por 7-3. El siguiente partido fue derrota por 3-2 ante Yugoslavia, pero los dos goles galos fueron de Fontaine. En la tercera jornada de la fase de grupos, Francia derrotó a Escocia por 2-1 con un gol más del marroquí, que ya en la primera fase tenía seis tantos.

En los cuartos de final, Fontaine siguió por la senda del gol y marcó dos de los cuatro tantos con los que Francia venció a Irlanda del Norte por 4-0. Sin embargo, el camino francés en el Mundial se vio interrumpido por una derrota por 5-2 ante Brasil, partido en el que Fontaine se las ingenió para marcar un gol más.

Ya por el tercer puesto, Fontaine se despachó con un póker de goles ante Alemania Federal, en lo que fue la victoria del conjunto galo por 6-3. Así, alcanzó los 13 goles en una sola edición de una Copa del Mundo. (T&C Sports)