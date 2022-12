Anuncio y arribo inmediato a la ciudad de La Paz. El defensor Bryan Bentaberry se puso la celeste y estará en la Academia por dos temporadas. El jugador aseguró que el proyecto y las ambiciones que tiene el club le atrajeron, porque tiene gran hambre de triunfo y por ello no dudó en venir a Bolívar, más luego que el DT Beñat San José se comunicará con él.

Bentaberry, con 25 años, quiere demostrar su garra charrúa. “Me hablaron del proyecto, la verdad que es un proyecto lindo, creo que lo van a cumplir a rajatabla porque Bolívar es un equipo que hace bien las cosas, ya me informé, esperemos que se dé la oportunidad”, manifestó.

El uruguayo es el sexto refuerzo confirmado por Bolívar, luego de Pablo Hervías, Carlos Lampe, Jesús Sagredo, Jhon Jairo Velasco y Fernando Saucedo llegaron a un acuerdo. Además, es el tercer extranjero en el plantel, los otros son Hervías y Patricio Rodríguez, algo que lo motiva, pues, ni bien llegó a La Paz, de inmediato se puso bajo las órdenes del entrenador, conoció al grupo y espera estar a la talla de las exigencias que tienen los celestes. “Nunca tuve la suerte de tenerlo como entrenador (a Beñat) y desde que salió la oportunidad de venir, se contactó conmigo, hicimos videollamada, la verdad que muy contento, esta mañana estuve con él y me estuvo explicando todo”, dijo.

Esta será su primera experiencia fuera de su país, en Uruguay jugó en Danubio, Villa Española, CA Cerro, Progreso y su último club fue el Cerro Largo, donde fue capitán. Además, en cuanto a torneo internacional se refiere, será su primera Copa Libertadores. “Contento de haber llegado a un equipo como Bolívar, que es grande; tiene una linda trayectoria de hace ya muchos años, ya quiero empezar y estar a la altura de lo que es el equipo”, manifestó. La expectativa que tiene el jugador es alta, conoce de los jugadores uruguayos que militaron en el fútbol boliviano, lo que lo motiva, porque a varios de ellos les fue bien y espera adaptarse para mostrar sus condiciones. “Yo sé que muchos hinchas no me conocen, otros me han dado la bienvenida, contento y agradecido por eso, al hincha decirle que vengo con gran hambre de triunfo”, indicó.