Nelson Cabrera Báez cambió Always Ready por Nacional Potosí, según anunció ayer a Tigo Sports. El experimentado central naturalizado expresó que tenía varias opciones y se decidió por la de Potosí.

“Estoy muy contento y entusiasmado por este nuevo desafío, espero aportar con mi granito de arena; la decisión es de jugar en Nacional Potosí”, afirmó el central. Cabrera recordó que estaba definida su presencia en Santa Cruz, pero en un lapso corto apareció Nacional Potosí, club que lo sedujo bastante, y “me gustan los desafíos importantes”.

“En su momento cuando teníamos la posibilidad de ir a Santa Cruz me gustó, pero en este caso, lo de Nacional me atrajo bastante por lo que representa; siempre se codea con los más grandes, y está trabajando bien Robatto, es tener la posibilidad de pelear algo importante, eso me gustó y estoy listo para este desafío”.

El defensor central también mencionó que puso sobre la mesa un montón de factores para tomar una decisión, “pero la forma de trabajar del entrenador Robatto, cómo se maneja la dirigencia, hicieron que tome la decisión”.

En torno a su salida de Always Ready, señaló que se dijeron muchas cosas. “La realidad es bastante lejana, uno sabe la forma en que se maneja a lo largo de su trayectoria, y saben cómo es una persona. Mi agradecimiento para el club está, lo que logramos para Always Ready va a quedar en la memoria del hincha, y estoy contento por lo que se hizo”.

Cabrera señaló que fue rara su salida del club, pero las cosas se acomodaron y hoy está muy feliz con su fichaje por Nacional.