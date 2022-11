Cabrera no se mueve del albirrojo que renueva el club

Nelson Cabrera Báez continuará una temporada más en filas de Always Ready; ayer se confirmó la renovación tras conversaciones con la dirigencia del club albirrojo.

Cabrera es uno de los referentes del plantel “millonario” que por decisión de su presidente, Andrés Costa, ha tomado la decisión de conformar un nuevo equipo con una mayoría de jugadores jóvenes.

Cabrera Báez sostuvo una reunión con la cúpula en oficinas de la UTB. Algo parecido sucedió con el golero Carlos Mosquera y el defensor Álex Rambal, de quienes no se confirmó su continuidad en Always Ready. Al parecer, en la próxima temporada futbolística, tendrá más chances el golero Lucas Galarza, quien no fue tomado en cuenta en los partidos por el Torneo Apertura y Clausura 2022.

De la misma manera, Alejandro Chumacero y Rodrigo Ramallo aún no han confirmado su presencia en el equipo la próxima temporada. Si bien son dos jugadores nacionales de bastante experiencia, la dirigencia no ha tomado contacto con ambos. Algo parecido sucede con el atacante Juan Carlos Arce, uno de los jugadores de mayor experiencia en el cuadro albirrojo. Es probable que no sigan en el club, porque están llegando jugadores jóvenes, como es el caso de Julio Herrera y Santiago Arce. Otro de los jugadores que interesa en el medio campo es el jugador Adalid Terrazas, quien este año jugó en filas de Palmaflor.

Otra de las decisiones que se ha asumido es la confirmación de Oscar Villegas en el comando del cuerpo técnico, tomando en cuenta que es un profesional que tiene bastante experiencia en la formación de jugadores, la principal apuesta del club para los próximos años.