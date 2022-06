Califican de “trucha” la habilitación de Crespo

La fórmula que encabeza Kurt Reintsch reaccionó con molestia a las observaciones que hizo la comisión electoral en contra de su lista, pero a la vez realizó serias denuncias en contra de la candidatura de Ronald Crespo a la que calificó de “trucha”.

Saúl Nina, integrante de la plancha “3K Retorno a la Gloria”, denunció ayer que Crespo debería ser observado por la comisión electoral, ya que no rindió cuentas del manejo económico que tuvo desde que asumió las riendas del club, en febrero de 2021.

“Cómo lo pueden habilitar si no rindió cuentas a la asamblea; tampoco es socio, ya que se hizo aparecer una certificación de que aporta desde 2010, pero con qué número”, cuestionó.

Explicó que todas las certificaciones firmadas por el secretario general, Miguel Palma, carecen de valor. “El señor Palma es funcionario de la Policía y no puede cumplir dualidad de funciones. Los certificados que elaboró no llevan sello del club y según nuestro estatuto deben llevar dos firmas. La habilitación del señor Crespo es trucha, no reúne las condiciones mínimas”.

Nina adelantó que Kurt Reintsch se encuentra a la espera de la notificación de la resolución que tomó el comité electoral para hacer uso de la apelación, hasta el jueves 23.

Sobre las observaciones al ex titular atigrado, Nina comentó que “él validó su acción el año pasado y pagó en tiempo. Sobre la deuda de 1,3 millones de bolivianos, se refiere al pago de impuestos y ésas son de carácter institucional; el que asuma tiene que pagar y se arrastra de más de 10 años”, cerró Nina.