El español Carlos Alcaraz, número dos mundial, revalidó este domingo su título en el Masters 1000 de Madrid al imponerse en la final al alemán Jan-Lennard Struff (65º) en tres mangas, por 6-4, 3-6 y 6-3 , a tres semanas de Roland Garros.

Es el décimo título ATP para el tenista murciano, que cumplió 20 años el viernes y que ahora puede regresar al número uno de la clasificación, en detrimento de Novak Djokovic, simplemente jugando un partido en el Masters 1000 de Roma, que empieza en la nueva semana.

Alcaraz no jugó el año pasado en la capital italiana, mientras que Djokovic defiende el máximo de puntos ya que fue campeón allí.

En esta temporada de 2023, Alcaraz ha ganado ya cuatro torneos, dos de ellos de la categoría Masters 1000, ya que también fue vencedor en marzo en Indian Wells. Levantó el trofeo en otras dos citas, en Buenos Aires y Barcelona, ambas sobre tierra batida.

Sus buenos resultados sobre arcilla, con 19 victorias en 20 partidos jugados en esa superficie este año, suponen un aval de cara a Roland Garros (28 mayo-11 junio).

Solamente ha perdido un partido sobre tierra en 2023, el de la final del torneo de Rio en febrero ante el británico Cameron Norrie.

Struff plantó batalla en la final y llegó incluso a ganar un set a ‘Carlitos’ gracias a una táctica ultraofensiva, con servicio-volea continuo, una gran agresividad en el resto y una primera bola superpotente. Sin embargo, en la última manga el español fue claramente superior, para alegría de una hinchada rendida a su nuevo ídolo en la Caja Mágica madrileña.

“A ratos he podido disfrutarlo. Hay veces que hay nervios, que las piernas te pesan y que quieres jugar bien pero es difícil. Aunque al final he disfrutado más de lo que he sufrido”, comentó Alcaraz al término del partido.