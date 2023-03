Necesitaba 71 minutos, rebasó en más de 19 para ser el arquero con más presencia en la selección boliviana de fútbol.

Superó al legendario y mundialista Carlos Leonel Trucco, ni más ni menos.

Carlos Emilio Lampe Porras es desde ayer, el arquero con más minutos en la selección boliviana de fútbol.

De acuerdo al estadístico Víctor Quispe, Lampe y Trucco compartían el primer lugar en la lista de guardametas que más partidos defendieron el arco de la Selección nacional hasta antes del partido con Uzbekistán, porque ambos llevaban 51 partidos en el historial, pero el portero argentino-boliviano superaba a Lampe por minutos en cancha. Lampe y Trucco tenían la misma cantidad de partidos antes de Uzbekistán, con una ventaja del portero argentino-boliviano porque jugó 4.458 minutos en el arco boliviano, mientras que Lampe lo hizo en 4.387 minutos.

Al jugar más de 19 minutos, Lampe rebasó en minutos y también en un partido al argentino naturalizado Trucco, hoy en México, trabajando en el Pachuca.

Por eso la alegría también de Carlos Lampe, quien tuvo una actuación regular ante Uzbekistán, el mismo que manifestó en sus redes sociales: “Hoy día fue un partido muy importante para mí y con muchas emociones encontradas, ser el arquero con más partidos en la historia de la selección me llena de orgullo, no solo a mí, sino también a toda mi familia y las personas que siempre me han apoyado en todo momento; todo empezó con un sueño y con el pasar del tiempo se convirtió en una realidad hermosa, nada más lindo que representar a mi país”.