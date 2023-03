La novela en torno a José María Carrasco continúa y ayer entró en escena otra arista, porque al parecer hubo un arreglo de la dirigencia de The Strongest con su par de Blooming, por lo que el central no se moverá de Achumani.

El sábado, el titular atigrado Héctor Montes había afirmado que “lamentablemente no se vislumbra una solución al tema y es posible que Carrasco no sea parte de The Strongest este año. La dirigencia de Blooming deja mucho que desear”.

El titular de The Strongest se refería un principio de acuerdo primero, luego hubo un cambio de parecer de la dirigencia del celeste cruceño que estuvo a punto de impedir la llegada del central a filas atigradas. Carrasco había afirmado el domingo que su intención era quedarse en La Paz con The Strongest y que se iba a tomar un tiempo hasta la fecha FIFA de la Selección para tomar una determinación. Ayer se tenía que dar una reunión de Carrasco con el entrenador Ismael Rescalvo, quien lo tiene en sus planes, incluso lo hizo jugar en algunos partidos como titular.

El central también puso mucho de su parte, porque incluso estaría resignando una cantidad de dinero que le adeuda Blooming para que le viabilicen su presencia en filas atigradas. Ahora se espera que la dirigencia de Blooming retire la demanda.

En todas las jornadas, Carrasco no ha dejado de asistir a los entrenamientos en el estadio Rafael Mendoza, a la espera de que se solucione el tema. Eso, al parecer se viabilizó en las pasadas horas, por lo que se confirmará a Carrasco en filas atigradas. El principio de acuerdo que hay en este momento permite a The Strongest tomar los recaudos para continuar las gestiones por Jairo Quinteros, según una fuente gualdinegra, quien agregó que hasta el viernes se tomará una decisión.

El equipo

El plantel atigrado prosiguió con sus entrenamientos en sus predios de Achumani. Es posible que el entrenador Ismael Rescalvo apele a dar descanso a algún jugador para dar más minutos a otros, tal el caso del volante cruceño Paul Arano.

El defensor Sebastián Claure ya podrá ser tomado en cuenta por el DT Rescalvo.

Carlos Roca no pudo entrenarse con normalidad ayer, por alguna molestia muscular. Por este motivo se le aplicó ozono.