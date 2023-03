Las ganas de quedarse en The Strongest hicieron que José María Carrasco resigne parte de la deuda que tiene Blooming con él. La novela del defensor con el club cruceño parece llegar a su fin, y el futbolista respira un poco más tranquilo y más cerca de defender los colores del Tigre, como él quiere.

“He tenido que resignar algo (de dinero) eso no lo he tapado, pero las ganas de jugar acá en el Tigre son más; no lo veo como un gasto sino como una inversión”, manifestó Carrasco.

Hoy se confirmará si Blooming quita la demanda al jugador y que la dirigencia atigrada ya no tenga la susceptibilidad de que el jugador entre a la cancha. Todo apunta que con las gestiones que realizaron el representante y el abogado del defensor, ya será tomado en cuenta por Ismael Rescalvo este fin de semana.

“Llega el punto en que a uno le entra la desesperación, todo el tiempo he estado tranquilo, esto llegará a un buen puerto. Tuve dos meses y medio de paciencia, espero hasta mañana (hoy) se llegue a un acuerdo”, afirmó.

Blooming demandó a Carrasco ante el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) por un supuesto incumplimiento de contrato, por lo que The Strongest prefirió no arriesgarse y evitó que el jugador juegue los primeros partidos, algo que desesperó al jugador, que en todo este tiempo evitó el contacto con la prensa.

“Todo pasa por algo, tuve mucha paciencia, me hice fuerte mentalmente, salieron muchas cosas que no eran verdad. Salir cada semana no era lo ideal y esperemos que mañana (hoy) sea la luz verde para hacer lo que me gusta, que es jugar”, enfatizó Carrasco.

De confirmarse hoy el arreglo, el jugador será tomado en cuenta por Ismael Rescalvo para el partido del sábado ante Real Santa Cruz, desde las 15:00 en condición de visitante.