Gonzalo Castillo, central de The Strongest, confirmó esta mañana que está bien del golpe que recibió en la cabeza ayer en el partido contra Independiente en Sucre. Ratificó que estará el viernes ante Bolívar en el clásico, juego que se tiene que disputar con “mucho huevo”.

Indicó que el pelotazo que recibió de su compañero Jaime Arrascaita, atrás de la oreja, lo dejó mareado y no recuerda varias cosas que sucedieron en el partido, pero todo está superado.

“El cambio fue más por precaución. Estaba mareado, es por eso se hizo la variante, pero llegaré bien al clásico. Después del partido recordé que me habían sacado tarjeta amarilla, pero no estaba fingiendo, el pelotazo que me dio Jaime me dejó mareado”, remarcó el charrúa.