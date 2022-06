Ceará mostró cómo jugar en la altura

The Strongest presentó una línea de cuatro, jugó con un sistema 4-2-3-1 y con algo que me llamó la atención, la distribución de los jugadores en la mitad de la cancha. Jugaron tres mediocampistas de marca: Ursino con Saucedo y Cascini, que jugó como enganche y Cascini no es enganche, seguramente porque es la idea futbolística del técnico Cristian Díaz.

Ceará jugó con un 4-3-3, cuando defiende lo convierte en un 4-1-4-1; entonces, The Strongest no salió con todo, simplemente salió a ver qué es lo que pasa. The Strongest tuvo el control de la pelota, pero fue muy repetitivo en sus llegadas, sólo por el lado de Henry Vaca, quien es una incógnita.

El Ceará dio una lección de cómo se tiene que jugar en la altura, tácticamente. Hay un aspecto importante, los fundamentos técnicos.

Todos los jugadores de Ceará tienen buen toque de balón, circulación rápida de la pelota, sin perderla. Pero les faltó profundidad.

Al final se vio a un The Strongest totalmente desesperado, desorganizado. Hay un adagio que dice que no se ataca mejor con más delanteros y el técnico puso dos delanteros más y creyó que su equipo iba a atacar más, pero se equivocó.

Ceará dio una lección de cómo se debe plantear un partido, desde lo táctico, para un equipo que viene del llano a jugar a la altura.