Chelsea y Benfica se convirtieron en los primeros equipos clasificados para cuartos de final de la Liga de Campeones tras ganar 2-0 al Borussia Dortmund y remontar el resultado de la ida (1-0) y golear al Brujas por 5-1 (7-1 en el total de la eliminatoria), respectivamente.

Los ‘Blues’ decepcionantes esta temporada en la Premier League, donde ocupan la 10º plaza de la clasificación, voltearon el marcador adverso cosechado en Dortmund con los tantos de Raheem Sterling (43) y del alemán Kai Havertz, de penal (53).

“Fue una gran actuación, tuvimos que luchar duro, pero aprovechamos nuestras oportunidades. Sentíamos que como equipo podíamos hacerlo”, señaló Sterling.

“El árbitro estuvo muy mal hoy. Dar el segundo penal, ¿cómo puede ocurrir? No lo entiendo. Creo que hicimos un partido sólido y no merecimos perder, ha sido culpa del árbitro”, señaló por su parte el centrocampista del Dortmund Emre Can sobre el penal del segundo gol.

El partido en Stamford Bridge comenzó con diez minutos de retraso por las dificultades que tuvo el autocar del Dortmund para acceder al estadio.