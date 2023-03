El exentrenador de la selección de Uruguay Juan Ramón Carrasco intenta dirigir en la altura de La Paz para “revolucionar” el fútbol boliviano y dar un “batacazo” a nivel internacional con el club que contrate sus servicios.

En el programa las Voces del Fútbol de Radio Fénix de Montevideo, Carrasco explicó que su intención es dirigir en Corea, Japón o China para implementar el sistema de juego que tiene en mente. Sin embargo el charrúa se encargo de resaltar que le agradaría mucho dirigir a un equipo de la sede de Gobierno.

“El otro lugar en el que estamos intentando dirigir es en la altura, quiero agarrar un equipo en la altura de Bolivia, ya sea el Bolívar o The Strongest, y hacer un revolución en lo local y meter un batacazo a nivel internacional”, subrayó.

Luego explico que, “la forma en que los equipos agarran el tiki tiki (posesión del balón), imagínense con la altura los atomizas (pulverizar), los presionas y les llegas por todo lado en la altura. Tengo esa expectativa y si no me sale eso prefiero esperar porque no me iré a Centroamérica solo por un sueldo”.

Como entrenador, el estilo de juego de Carrasco es bien conocido en su país por ser un fútbol fuertemente enfocado en la capacidad ofensiva. Así, sus equipos han tenido siempre un gran porcentaje de gol, aunque se lo ha criticado por carencias en la fase defensiva. El esquema de juego más típicamente utilizado ha sido el 3-3-1-3, aunque confiesa que recientemente ha cambiado.