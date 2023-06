Gabriel Poveda admitió ayer en el estadio Hernando Siles que se marchará de Bolívar. No es la única salida en puertas que tiene Bolívar, ya que el lateral Roberto Fernández tiene un par de ofertas serias, una de Polonia para salir al exterior del país.

El cuerpo técnico de Bolívar decidió no incluir ayer a Gabriel Poveda en la lista de convocados para el compromiso frente a Real Santa Cruz. El jugador estuvo ayer en las tribunas y admitió que su salida será factible en las siguientes horas.

“La decisión está tomada, estoy como hincha apoyando a mis compañeros, sólo estoy esperando mis papeles para oficialmente no ser jugador de Bolívar, mi destino es muy probable que esté en Brasil”, dijo Poveda.

El técnico Beñat San José ya había adelantado en la última conferencia de prensa que se buscaba la salida del brasileño, de quien explicó que “no consiguió adaptarse al club y que no tuvo el protagonismo de un jugador extranjero”.

Con Poveda fuera del equipo, la Academia tendrá libre una plaza en el ataque para poder reforzar su plantilla para los octavos de final de la Copa Libertadores y lo que resta del año en el torneo local

El DT admitió que ante la salida de Poveda “está dentro de nuestros planes la llegada de Francisco Da Costa, pero hasta que no rescinda no es jugador libre. Siempre será de nuestro interés, Da Costa nos interesa, pero no sólo esta él, hay un abanico de posibilidades, este lunes puede haber noticias”.

En cuanto a Roberto Fernández, el entrenador celeste dijo que “hay equipos interesados en Roberto Carlos, pero no tengo noticias si se hace. La propuesta es fuerte en este mercado y veremos qué se le presenta, hay que escuchar al jugador y estudiar bien la propuesta para ver si puede salir”, aseguró.