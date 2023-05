El extremo de The Strongest Jeyson Chura no terminó el partido por Copa Libertadores ante Fluminense ayer y fue reemplazadado en el minuto 53 por Jaime Arrascaita debido a una molestia en el tobillo izquierdo, que al final no pasó de un susto.

Tras el compromiso se le realizaron algunas pruebas y se concluyó que no existe ninguna lesión, pero toman las previsiones para que el jugador se reestablezca al 100% de la dolencia que le aquejaba hace un tiempo, un esguince de tobillo.

Un integrante del cuerpo médico informó que durante el encuentro con los brasileños Chura sintió un “leve dolor” en el tobillo, lo que encendió las alarmas y se tomó la determinación de reemplazarlo, sobre todo por precaución.