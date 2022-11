Claudio Biaggio está más lejos de volver al Tigre

Las posibilidades de que Claudio Biaggio retorne a filas atigradas están más lejanas. Al parecer la última propuesta que le hizo el directorio atigrado que preside Héctor Montes no ha satisfecho al entrenador argentino, quien tomaría algunas de las opciones que tienen para dirigir en la próxima temporada. Si bien, antes de irse, el entrenador Biaggio manifestó que quisiera retornar a The Strongest a pesar de que las condiciones económicas que le ofrece el Decano en este momento no satisfacen al timonel. Fuentes atigradas confirmaron anoche a Campeones que no hay un acercamiento con Biaggio, luego de que viajó a Argentina, donde pasará las fiestas de fin de año. El DT hizo algunas exigencias al directorio que preside Héctor Montes para mejorar algunas instalaciones del estadio Rafael Mendoza y de dotar al gimnasio de otros aparatos.