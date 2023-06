“Sí, es normal que la gente esté enojada, tenemos que hacer algo, darle la vuelta. No se pudo hoy, las cosas no salieron como queríamos, y, en una jugada aislada concretan el gol, nos cayó mal, y fuimos a buscar el partido”, remarcó el argentino.

Biaggio matizó que “los jugadores hicieron todo el esfuerzo en el campo de juego, hicieron un gran partido, lamentablemente nos vamos con las manos vacías”.

Cuestionado por los cambios, el timonel argentino también fue claro: “La otra vez hicimos casi los mismos cambios, a veces sale bien y a veces no, lo jugadores dieron el cien por ciento, fuimos superiores, la pelota no quiso entrar, es complicado cuando sucede eso, y ellos en una jugada aislada concretaron el gol. Hoy no se dio, a veces los cambios salen bien y a veces mal, no se pudo concretar lo que queríamos que era empatar y luego ganar”.

Por su parte, Ursino reconoció que están contrariados.

“Nosotros somos los primeros que queríamos ganar el partido, no pudimos conseguir la victoria, hay que seguir, mientras tengamos chance tenemos que seguir, no queda otra. Estamos contrariados”, remarcó.