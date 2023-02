El presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, respaldó este domingo a todo el plantel académico, que perdió por 3-2 ante The Strongest, en el superclásico nacional. “Mi apoyo total a (el director técnico) Beñat (San José)”, reaccionó el empresario, dos días después del duelo disputado en el estadio Hernando Siles, por la tercera fecha del torneo todos contra todos 2023 de la División Profesional.

“Mi apoyo total a Beñat y mis jugadores. A todos”, resaltó Claure en su cuenta de Twitter. El mandamás bolivarista salió al paso ante las críticas de algunos aficionados académicos que se manifestaron en las redes sociales, después de que la Academia cayera ante su tradicional rival, en una nueva edición del duelo con más historia en el balompié nacional.

“Las derrotas sirven mucho para aprender y mejorar. Hay que trabajar. No pasa nada, es el principio del campeonato y queda mucho por jugar. El mejor jugador fue el público que llenó al Siles y no dejo de alentar. Felicidades a The Strongest, nos vemos en la revancha”, publicó el titular de Bolívar, luego del encuentro disputado el viernes anterior en Miraflores.