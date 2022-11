Claure admite indisciplina

Marcelo Claure se cansó de la indisciplina que hubo en los últimos meses en el primer plantel del club Bolívar. Ayer salió con toperoles de frente a través de su cuenta de Twitter para admitir la “joda” que hubo en varios integrantes del equipo y en funcionarios de la entidad.

“Un lindo año en lo deportivo, Campeones. Un mal año en la indisciplina, muchos jugadores y funcionarios no respetan la esencia del Bolívar, no sudan la camiseta y no les importa estar y algunos se dedican a la joda. La limpieza comenzó ayer (miércoles) y ahora vamos con todo. ¿Confiamos?”, escribió el mandamás de la Academia.

Claure no quiso abundar en detalles de los jugadores que serán separados del primer equipo y de los funcionarios que seguirán el mismo camino.

El titular de la Academia sabe a detalle las “salidas nocturnas” de sus jugadores y de los viajes que varios de ellos realizaron, por ejemplo, a Santa Cruz, cuando el director técnico Antonio Carlos Zago concedía días de licencia en plena disputa del campeonato.

En el tuit de Claure no se menciona nada sobre la continuidad del técnico Zago, quien tiene seis meses más de contrato, pero la renovación que pretende el brasileño aún está en veremos.

Una vez que se enteró de la conclusión del torneo Clausura, Claure fue irónico en otro tuit al citar: En Bolivia hay un solo campeón este año y un segundo que es el mismo de siempre. “Felicidades a toda mi familia bolivarista por otro gran año”.