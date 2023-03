El presidente del Club Bolívar, Marcelo Claure, no para de trazar planes y proyectos de desarrollo del fútbol.

Luego de la inauguración del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Bolívar en la zona de Ananta, a realizarse esta tarde, la construcción de la Academia del City Group en Santa Cruz y el nuevo estadio de Bolívar en Tembladerani, tiene otro proyecto ambicioso para desarrollar las cualidades futbolísticas de la juventud y niñez en El Alto.

A poco de llegar a La Paz, tuvo ayer un primer encuentro con la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, con quien pretende llevar adelante un plan concreto: la construcción de un Centro de Alto Rendimiento en la ciudad más joven del país.

“Estaba hablando con la alcaldesa Eva (Copa) en El Alto, creo que nos van a devolver los terrenos que pertenecen al Bolívar (en Santa Rosa), ahí sí vamos a desarrollar otro trabajo de infraestructura que sería hacer un CAR para la ciudad de El Alto. ¿Por qué? Porque El Alto tiene un millón y medio de personas, porque no hay una buena cancha donde entrenar, entonces si tienes un millón y medio de personas, no hay por qué no sacar futbolistas que sean buenos”, declaró a Tigo.