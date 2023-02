La fe mueve montañas y es lo que mueve también al presidente de Bolívar, Marcelo Claure, quien estuvo bastante activo este fin de semana en sus redes sociales, alentando al equipo de sus amores al que le da su respaldo total y también ratificando que no ganará puntos en mesa.

Bolívar perdió sus dos últimos encuentros, ante el Tigre y frente a Wilstermann, lo que generó la molestia de un sector de la hinchada celeste que se tradujo en críticas en redes sociales, sobre todo al entrenador, Beñat San José, a quien tildan de jugar al pelotazo.

Y, Claure reconoció que no le gusta el actual momento. “Como todos ustedes no estoy contento con los resultados iniciales, no existe otra fórmula que estar unidos, trabajar y trabajar hasta encontrar nuestro modelo de juego, talento existe y no pierdo la fe que este va a ser un gran año. Queda mucho todavía club Bolívar”, escribió en uno de sus primeros mensajes de fin de semana.

Remató lo anterior con un mensaje contundente: “Vamos AKD, el domingo con todo...”, en relación al encuentro de hoy ante Oriente Petrolero en el estadio Siles (17:30).

En referencia al entrenador Beñat San José Gil, Claure recordó lo que sucedió con los predecesores del técnico vasco.

“Y Azkargorta y Zago. Ya me estoy acostumbrando. La vida es demasiado buena para siempre estar amargado escribiendo con tanto odio. Lo que no funciona se trabaja y se arregla y es lo que estamos haciendo. A disfrutar que el domingo ganamos y ninguna duda que seremos campeones”, replicó con ese mensaje a los detractores del timonel actual.