El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que más de 10.000 bolivaristas votaron dentro de la encuesta que realizó en esta red social. El resultado de la misma fue mantener el escudo tradicional de la Academia y no cambiarlo o modernizarlo como mostraba la segunda opción.

“Más de 10.000 bolivaristas se pronunciaron las últimas horas y nos dieron su opinión respecto al escudo de nuestro Club Bolívar. Mas del 80% quieren que se mantenga el escudo y como Bolívar es de todos y todos cuentan, mantenemos el escudo”, publicó Claure.

A dos horas que finalice la encuesta de la red social (que tiene como duración 24 horas), habían más de 9.988 votos. La opción 1, que era el escudo modificado con un círculo azul en el que estaba la bandera boliviana y el año de fundación de la Academia tenía solo un 22% de votos, mientras que la opción dos, que era mantener el actual escudo, sumaba un 78%.

La iniciativa no solo llamó la atención de la hinchada, sino también de exjugadores. Tal es el caso del portero Matías Dituro, que votó por mantener el escudo, mientras que el exvolante celeste Charles Da Silva eligió la opción de modificar.

Este debate sobre si se debe o no modernizar el escudo comenzó el pasado jueves cuando el presidente celeste puso en sus redes sociales: “Quiero que todos los bolivaristas, socios o no, me den su opinión. Estamos modernizando el club en todos los sentidos. ¿Creen que deberíamos modernizar el escudo del equipo? Mantendríamos la misma forma y colores, pero añadiendo la bandera de Bolivia, porque Bolívar es Bolivia”, escribió.