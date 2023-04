Abril es el mes aniversario de los tres clubes paceños que hoy brindan un gran protagonismo en el fútbol profesional boliviano. TheStrongest cumplió 115 años, Bolívar 98 y Always Ready 90. En las últimas décadas, el fútbol paceño ha sentado supremacía en los campeonatos nacionales a través de Celestes y Atigrados, infaltables, por tanto, en copas internacionales.

Pero, en forma grata, ha irrumpido en ese escenario un viejo club paceño, Always Ready, el que, desde que volvió a Primera División, no ha parado de cosechar éxitos, rápido saboreó las mieles de un título y mostró su banda roja en Copa Libertadores después de 53 años de ausencia.

Y no sólo eso, estos días inauguró un centro deportivo en Huarina, donde el club tiene un campo de juego y un lindo hotel, de inmejorables condiciones. De esa manera, el Millonario consolida el cimiento de un proyecto deportivo que, con seguridad, tendrá larga vida y sus frutos se verán a corto y mediano plazo. Estas son las noticias que gratifican en el fútbol, porque la infraestructura es esencial en el deporte. Bolívar y The Strongest tienen lo suyo y ahora no deben descuidar la parte formativa y competitiva de sus divisiones menores. A nuestro niños y jóvenes hay que darles condiciones para su crecimiento y el salto posterior al fútbol profesional, como ocurre en otros países que tienen un mejor fútbol cada día.

Me sorprendió también que en las últimas horas el Tigre anuncie que construirá un nuevo CAR para el club. Esa es otra noticia para aplaudir. Estas obras alegran y mucho porque, además de jugar el torneo, los clubes paceños se han impuesto otra competencia, la de dotarse de centros deportivos.

Ojalá estos emprendimientos se repliquen en el interior. Santa Cruz es la fuente de futbolistas hoy, así que uno ya puede imaginarse cómo multiplicaría esa generación de talentos si tuviese mejores condiciones. Y los otros departamentos también si siguen la misma línea, porque talento hay en el país y solo resta dar condiciones.