No hubo descensos y en lugar de ello se sumaron cuatro nuevos equipos: Básquet Club La Paz, los orureños CAN y CARL A-Z, además de Nacional Potosí.

Aparte de los cuatro clubes mencionados, los otros seis que participarán son: Pichincha, Calero, Leones (de Potosí); Universitario (Sucre), San Simón (Cochabamba) y Saracho (Oruro).

De ellos el vigente campeón es Pichincha, que posee dos títulos. La primera vez que ganó fue en 2019.

El campeonato

Se mantendrá la normativa de tres jugadores extranjeros como máximo por club y sólo dos podrán estar en cancha al mismo tiempo en cada partido.

“El torneo comenzará con la fase regular: dos ruedas de todos contra todos. De ahí los ocho mejores pasarán a los cuartos, fase en la que habrá Play-Offs a lo mejor de tres partidos. Los cruces serán del primero con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Los ganadores pasarán a semifinales y se jugarán Play-offs a lo mejor de cinco partidos, en la final igual”, apuntó Coronado.

La fase de grupos tendrá 18 fechas en total. La primera jornada se jugará desde este martes hasta el sábado con cinco partidos.

El martes se enfrentarán Básquetbol La Paz vs. CARL A-Z (20:00); el jueves, Leones vs. Nacional Potosí (20:00); el viernes, Pichincha vs. Saracho (20:00); y el sábado, San Simón vs. CAN (19:00) y Universitario vs. Calero (20:30).

El campeón se clasificará a la Liga Sudamericana de este año y también habrá repartición económica para los clubes.

La transmisión del certamen será a través de Basquet Pass (streaming que tiene un costo mensual). “También estamos tratando de que se vea por televisión nacional e igual estamos negociando con algunas cadenas locales”, declaró Coronado.