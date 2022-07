Comisión electoral de la FBF le dice no a Alcoreza

La comisión electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dijo no a la solicitud del excandidato a la presidencia de The Strongest, Cristian Alcoreza, quien pidió que los candidatos Héctor Montes y Ronald Crespo presenten todos los respaldos que avalen su habilitación a los comicios de este mes.

El socio envió una carta notariada dirigida a Limbert Cardozo, titular de la comisión, en la que le pidió que los postulantes a la presidencia presenten “notas fiscales, recibos oficiales de venta, cartas notariadas, facturas y otros que avalen el requisito más importante para la elegibilidad de un candidato”.

En la respuesta, que además de Cardozo la firman Juan Domingo Ferrufino y Luis Alberto Tejerina, le aclaran que la comisión electoral, al ser un ente autónomo, no puede atender “intereses de cualquier ciudadano, socio o excandidato, a no ser que demuestre personería o legitimación activa de un miembro de la FBF (club The Strongest)”.

También le aclaran que el ser socio o excandidato no le da “representación del club The Strongest”.

En la nota le recuerdan que al ser excandidato debería conocer los pormenores de la convocatoria a las elecciones del club, en la que se establece la “prohibición de impugnar a cualquier candidato” y “su persona sólo al postular covalida la resolución”.

Recomiendan a Alcoreza leer el estatuto de la FBF y lamentan no poder ayudarle en sus requerimientos.

En tanto, la comisión que fue conformada en la asamblea atigrada del pasado domingo hizo llegar un memorial a la FBF y solicita la suspensión de las elecciones en el Tigre.

Denuncian supuestas irregularidades en el proceso electoral y solicitan que la documentación llegue a la FIFA y a la Conmebol para una investigación.