Comisión electoral informará a Conmebol sobre amparos

Limbert Cardozo, titular de la comisión electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), anunció ayer que informará a Conmebol sobre los amparos constitucionales que interpusieron socios e hinchas de The Strongest que quieren postergar las elecciones de mañana. Denunció que recibió “amenazas de muerte”.

Cardozo indicó que conoce de los amparos por medios de comunicación, pero una vez lo notifiquen hará un informe al ente continental.

El pasado miércoles, el abogado Gabriel Justiniano, que es parte de la comisión de fiscalización de los comicios, confirmó que presentó un amparo contra la FBF y contra el titular del Tigre, Ronald Crespo.

En esa jornada también se conoció que Andrea Sillerico interpuso el mismo recurso en contra de la comisión electoral.

“El código electoral prohíbe la intervención de terceros y del Gobierno en actos electorales. Sabemos por medios de comunicación, porque no fui notificado con ningún recurso, que hay amparos constitucionales”, indicó Cardozo. “Apenas me notifiquen, vamos a poner en conocimiento de Conmebol como tiene que ser, porque no tenemos por qué esconder y por qué tener en discreción”, agregó.

Confirmó el desarrollo de las elecciones en el Tigre para mañana de 10:00 a 16:00, por lo que piden al club “las garantías necesarias” y contar con el resguardo de la Policía Boliviana. “Desde hace tiempo sufrimos amenazadas, inclusive de muerte, por diferentes personas y por diferentes medios”, se quejó Cardozo.