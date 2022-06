Con brillo de McClain, San Simón lidera en el básquet

Universidad San Simón tomó la punta de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobasquet), rama masculina, con el triunfo que consiguió sobre Unitepc, el otro representante cochabambino, por 92-86, en la tercera fecha de este torneo que se juega bajo la modalidad de todos contra todos.

Con Akil McClain como la figura, San Simón pasó a ser el líder absoluto de la Libobásquet con seis puntos en tres actuaciones. El base estadounidense volvió a dominar la cancha en el coliseo Grover Suárez y fue el autor de 25 anotaciones.

Cuarta fecha: Tenis Club vs. San Simón (19:00) en La Paz y Unitepc vs. Calero (20:00) en Cochabamba, mañana; La Salle vs. Leones (19:00) en Tarija y Pichincha vs. Saracho (20:00) en la Villa Imperial, el 18.