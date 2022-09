Con venta de sándwiches y apoyo, el campeón de judo logra recaudación para representar al país

“Estoy bastante sorprendido, muy agradecido con toda la gente de Bolivia que me ha permitido conseguir bastante del dinero que necesitaba (...). Más allá de comprar los sándwiches, me han estado realizando algunas transferencias, apoyo económico, y también me han estado realizando grandes mensajes de apoyo que la verdad estoy muy agradecido”, expresó Zamudio, según un reporte de Erbol.

El judoca que vendía sándwiches a cinco bolivianos en Chuquisaca. Llamó la atención de la población con un letrero en el que se leía: “Compre un sándwich de pollo y ayude a un deportista a viajar para competir y representar su país”.

El joven indicó que el hecho de pensar en el dinero que le faltaba le estaba generando un cuadro de estrés.

“Me siento más tranquilo, estaba con un estrés, no me sentaba nada bien, tenía que pensar en conseguir dinero, en que tal vez me iba a faltar, tal vez iba a ser muy justo, y eso me estaba colocando en estrés, ahora estoy más tranquilo, he despertado bien”, manifestó.

El campeón boliviano de judo comprometió todo su esfuerzo para dejar el nombre de Bolivia muy en alto..