Condenan a exarquero Chilavert por difamación contra titular de Conmebol

El conocido exarquero de la selección de fútbol de Paraguay, José Luis Chilavert, recibió confirmación de una condena por difamar al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, con una pena en suspenso de un año de cárcel, informaron fuentes judiciales este jueves.

El fallo, resultado de una querella presentada por Domínguez, absolvió a Chilavert de los cargos de calumnia e injuria, por lo que queda eximido de pagar una indemnización de 14.300 dólares.

“Al existir pruebas me puse a reflexionar y me veo en la obligación de sancionarle porque tocó la honradez de una persona, no importa que sea Alejandro Domínguez”, le comunicó el juez de sentencia a la exestrella del Vélez Sarsfield argentino en el juicio oral que finalizó el miércoles.

En una serie de mensajes de Twitter, Chilavert acusó a Domínguez de supuestamente haber recibido 1.500.000 dólares por un soborno en el caso Fifa Gate cuando se desempeñaba como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.