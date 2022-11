Conmebol no oficializa aún la clasificación de bolivianos

La Conmebol aún no dio la bienvenida oficial a los clubes bolivianos que participarán de la siguiente edición de la Copa Libertadores y la Sudamericana. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, viajó ayer a Catar, donde tiene la confianza de confirmar los premios en la reunión que sostendrá con el titular de esta entidad, Alejandro Domínguez.

“Ya tuvimos una conversación telefónica con el presidente Domínguez y quedamos en tener una reunión presencial en Doha para ponerle al corriente de las determinaciones que tomamos en nuestro torneo”, aseguró.

La federación y los 16 clubes de la División Profesional decidieron dar por concluido el campeonato Clausura, en la fecha 24, por los problemas sociales que aún persisten en Santa Cruz y que impedían el normal desarrollo de los juegos en esa capital.

Sin embargo, la secretaria general adjunta de la Conmebol, Monserrat Jiménez, pidió a la FBF que clasifique a sus equipos en cancha y lanzó una severa advertencia: “Cabe destacar que en ninguna circunstancia podrá un equipo boliviano disputar las copas continentales sin haber participado en el torneo nacional o sin que él mismo haya concluido”, alertó Jiménez.

“Hay una buena receptividad de la información inicial que hemos hecho llegar al presidente, existe un documento con todos los antecedentes que nos llevaron a dar por concluido el certamen y esperamos contar con una determinación definitiva, pero no creo que tengamos inconvenientes”, afirmó Costa.

Las bienvenidas oficiales

En el curso de los últimos 10 días, las distintas ligas del continente fueron terminando sus competencias y paralelamente la Conmebol fue dando la bienvenida a los clubes, por ejemplo, en el caso de Ecuador sacó un arte en el que incluye a los cinco representantes que tendrá ese país en la Libertadores: Aucas, Barcelona, U. Católica, El nacional e Independiente del Valle que al haber logrado el título de la Sudamericana accede a la fase de grupos de la Libertadores.

En el caso de Chile, Conmebol sacó un arte especial para el club Magallanes, que vuelve al certamen después de 38 años de ausencia.

Bolívar fue el único que recibió la bienvenida, en junio pasado, por haber ganado el certamen Apertura, pero de entidades como The Strongest, Always Ready y Nacional Potosí no dicen nada. Pasa lo mismo con Oriente, Guabirá, Palmaflor y Blooming, que deben jugar la Copa Sudamericana.

Extraoficialmente se conoce que la Conmebol sorteará las fases iniciales y la de grupos, el próximo 21 de diciembre.