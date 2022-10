Mundial • El único horario que afectará a los clubes durante el Mundial es el de las 15:00. De acuerdo con el rol que hizo conocer la FIFA, los juegos en Catar comenzarán a las 6:00, 9:00, 11:00, 12:00 y 15:00. Desde las cinco de la tarde de cada día se podrá programar los encuentros del Clausura sin ningún problema.

Always • Al tener el visto bueno de FIFA, los clubes deben ponerse de acuerdo si algunos partidos van a las 15:00 de forma paralela al Mundial. Por ejemplo, uno de los afectados es Always Ready, que juega sí o sí en ese horario en Villa Ingenio, ya que no se tiene iluminación. En la última fecha los “millonarios” se miden con Bolívar en un juego que podría ser decisivo.