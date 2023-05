Ante las duras acusaciones en contra del árbitro Sergio Pérez, a quien la dirigencia de Blooming culpa de influir en el resultado del partido de vuelta entre Always Ready y Blooming, por la semifinal de la Copa Bolivia Sub-20, lance disputado en Villa Ingenio, el Consejo Nacional Afroboliviano salió a la luz para denunciar ante las organizaciones vivas el trato discriminatorio y de racismo que recibe el mencionado réferi.

Incluso, enviaron una nota al Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización del Estado Plurinacional de Bolivia.

En el partido de ida de la Copa Bolivia Sub-20, instancia semifinal, ganó Blooming por 4-1, y en la vuelta, en El Alto, los albirrojos se impusieron por 5-0, y la dirigencia del celeste considera que el árbitro Sergio Pérez influyó en el resultado.

En un pronunciamiento oficial dado a conocer en las horas precedentes, el Consejo Nacional Afroboliviano (CONAFRO), resolvió:

1. Denunciar públicamente ante las instituciones públicas, privadas y de Derechos Humanos , las expresiones racistas, peyorativas y despectivas con las que se refieren a profesionales afrobolivianos, como es el árbitro Sergio Pérez que en fecha 13 de mayo se encontraba ejerciendo su profesión en el partido Always Ready vs Blooming (Sub 20), situación dada en lamentables actos discriminatorios.

El comunicado menciona que en ese partido, le dijeron a Pérez: “ladrones de mierda, maleante de mierda, negro hijo de puta, te vamos a matar, sos un cagón, te voy a buscar afuera, cuida tu familia, hijo de puta, sos un sinvergüenza, negro de mierda...”.