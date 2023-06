“En el caso de Rubén, queremos que se quede y así va a ser, a no ser que tenga una propuesta de otro equipo y que él quiera marcharse”, afirmo el español.

Cordano y el juvenil Yomar Rocha entrenaron esta mañana con normalidad con el resto del equipo en la zona de Ananta.

Por otro lado, Beñat San José descartó la llegada del defensor chileno Branco Ampuero. “Nos son ciertas las gestiones con Ampuero. Yo lo aprecio mucho, pero la verdad es que no contemplamos la llegada de ningún defensor extranjero, ya que estamos contentos con los que tenemos. Sí me han llegado los rumores de Branco Ampuero, pero no hemos contactado ni a su agente ni al jugador. Pero es un gran profesional”, dijo el español.

Los 12 jugadores que estuvieron convocados a la Selección nacional se sumaron a las prácticas esta mañana. El DT tendrá sólo tres entrenamientos con equipo completo para alistar el choque del próximo domingo frente a Real Santa Cruz.