Costa: Aún no hemos logrado acceder a Bielsa

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aún no pudo contactarse con el director técnico Marcelo Bielsa, según explicó anoche el titular del ente, Fernando Costa.

“No hemos logrado, todavía, acceder directamente al profesor”, contó el mandamás de la FBF, quien admitió el interés por contratar al experimentado entrenador argentino.

Costa habló ayer después de la presentación de Rosana Gómez, como nueva entrenadora de la selección femenina de fútbol. Explicó también que mientras se busca contactarse con Bielsa, la dirigencia de la federación conversa con otros directores técnicos.

“De todos modos estamos conversando con muchos directores técnicos de renombre. Estamos en los tiempos que hemos previsto”, resaltó.

Anteriormente, desde la FBF se informó que para asumir el proceso para el Mundial Canadá-EEUU-México 2026 también se tenía el contacto con Juan Antonio Pizzi, Sergio Checho Batista, Roberto Mosquera y Beñat San José, entre otros.

Según sus previsiones, el sustituto del venezolano César Farías será presentado en agosto. “Esperemos que para agosto ya contemos con la contratación o fichaje del cuerpo técnico que se hará cargo de nuestra selección masculina”, auguró.

Luego de su salida del Leeds -en febrero pasado, por un año plagado de malos resultados- Bielsa está sin equipo. En marzo de este año, la FBF se contactó con gente cercana a El Loco. “Estamos en contacto, no voy a negarlo. Aún no hemos hablado directamente con él, pero estamos próximos a hacerlo”, dijo Costa. Hasta el momento la charla no se concretó.