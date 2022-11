Costa dice que Eliminatoria no se iniciará en marzo 2023

El Presidente dela FBF, Fernando Costa, confirmó ayer desde Doha que es probable que las Eliminatorias Sudamericanas no se lleven adelante desde marzo de 2023 como se tenía previsto inicialmente, debido a que la FIFA aún no ha tomado en consideración esta fecha. El titular de la Federación se encuentra en Doha, como invitado de la FIFA para la inauguración del certamen. En contacto con el programa Zona Mixta, desde Doha reconoció que no se tiene certeza del inicio en esa fecha lo que tal vez sea lo mejor para la Selección Nacional que busca más partidos amistosos. En cuanto a la Selección Nacional y su debut ante Perú en Arequipa, destacó la aparición de nuevos jugadores, por ello dijo que se seguirá dando minutos de trabajo para la Verde.

El presidente de la FBF estuvo presente en la ceremonia de inauguración del Mundial 2022, destacó el triunfo del seleccionado ecuatoriano, por ser un representante del continente. “Se ha visto una mayor jerarquía futbolística del equipo ecuatoriano, ojalá que los cuatro representantes sudamericanos sigan adelante y lleguen a pelear el título del mundo”, indicó. En todo caso, señaló que se está trabajando por el fútbol sudamericano, sentando presencia por Bolivia en partidos de FIFA y Conmebol. En este sentido, confirmó que este lunes estará presente en un acto importante para inaugurar la Casa de la Conmebol, “el objetivo es promocionar el Mundial 2030 en Sudamérica, estaremos compartiendo con los invitados y recibiendo a la gente que se dará cita”.

Costa mencionó que es importante que haya apoyo de los 10 miembros de la Conmebol, porque en su momento tuvieron un respaldo para organizar un Mundial Sub 21 y Sub 23, promesa que se ha asumido como entidad sudamericana.