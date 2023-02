Fernando Costa tiene fe de que mejorarán los arbitrajes y de que a partir de esta fecha todo volverá a la normalidad en ese aspecto. Además dijo estar seguro de que los próximos pasos que se darán en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) fortalecerán a la Selección Nacional y al futsal, que esta creciendo en el país.

El jueves, el dirigente inauguró la nueva sede de la Comisión Nacional de Futsal y ahí fue la oportunidad para que hablar de todo lo que atinge al fútbol nacional: el Mundial 2030 y sus dificultades, una supuesta demanda a la FBF ante la FIFA, el tema FABOL, el nivel del referato, la Selección Nacional, sus amistosos y la ansiada casa de la Verde.

Nada es imposible

“Es una posibilidad difícil pero nada es imposible, hay que seguir trabajando y luchando para que Bolivia pueda organizar un evento internacional”.

¿Demanda, cuál demanda?

“Ya lo había comunicado a la opinión pública, no tenemos ninguna demanda, no hemos sido notificados con ninguna demanda y, si es que se diera esa situación, obviamente, vamos a ir a la defensa por si el caso amerita. Pero en este momento no hemos sido notificados, por lo tanto no hemos sido demandados”.

¿Largas vacaciones del referato?

“Nosotros ya hemos brindado nuestro punto de vista y sentimos nuestra preocupación puesto que hemos trabajado durante una gestión completa, además todas las condiciones a los árbitros en cuanto a capacitación. Tenemos en este momento a más de 83 árbitros capacitados entre VAR, VOR y Quality gerentes; prácticamente nos ha costado a la Federación seis mil dólares por árbitro esa capacitación y debemos obviamente que todo ese esfuerzo rinda frutos. Hasta el momento hemos visto que el trabajo de la primera fecha ha dejado mucho que desear, ahora se inicia la segunda, ojalá se puede mostrar los resultados”.

“Esperamos que las largas vacaciones en el fútbol boliviano no hayan sido el factor de los errores tan evidentes que hemos presenciado y nos hemos percatado todos. Demos el beneficio de la duda, sé y confío que tenemos mucho talento arbitral, esperemos que ese talento salga a la luz a partir de la siguiente fecha, confiamos en el arbitraje nacional. Nos hemos preocupado, pero ya hubo una reunión de evaluación de lo que ha significado la primera fecha, esperemos que ese feed back sirva, ese esfuerzo sirva y rinda frutos”.