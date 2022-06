Costa: “Hablamos con Batista y con muchos otros”

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, reconoció anoche que se contactó con Sergio Batista, director técnico argentino que es uno de los candidatos para seleccionador de la Verde.

“Con el profesor Checho hemos hablado y con otros técnicos internacionales y nacionales”, dijo Costa al programa Zona Mixta. Agregó: “Estamos trabajando en el tema de presupuesto y en cualquier momento entraremos a la fase” de elegir al DT que reemplazará al venezolano César Farías.

Costa habló luego de participar en una reunión de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP). Reaccionó luego de que Batista reveló que “está todo hablado, está todo muy bien con la Federación”. El entrenador argentino respondió a las consultas del periodista Martín Liberman.

“Estoy esperando, me gustó el proyecto (...), estoy esperando que me llamen y me digan que viaje”, resaltó el extécnico de la selección de Argentina en 2011.