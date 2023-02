La Federación Boliviana de Fútbol tendrá otro Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD), el comité ejecutivo decidió contratar los servicios de un estudio jurídico paraguayo para dar más transparencia a los fallos.

El presidente de la FBF, Fernando Costa, justificó la medida porque el comité ejecutivo juzgó que no puede haber ninguna duda en quienes impartan justicia, habida cuenta de que circularon fotos en redes sociales donde se asocia a Óscar Hassenteufel con The Strongest. Incluso se vio a Hassenteufel con una chalina atigrada junto a Hector Montes, el actual presidente. Y, en otra foto, se ve al abogado Hassenteufel viendo un partido de The Strongest con la misma bufanda y junto a directivos atigrados.

El vínculo contractual entre el Estudio Hassenteufel y la FBF había fenecido el 15 de enero de 2023, por decisión unánime de los clubes que no quisieron suscribir un anexo que exigió el Estudio Hassenteufel y que los clubes consideraron atentatorio.

Una vez que terminaron la relación con el estudio jurídico, la FBF extendió invitaciones a diferentes estudios jurídicos nacionales e internacionales para que puedan conformar el TDD y se hizo una evaluación específica respecto a la experiencia en Derecho Deportivo.

El 1 de febrero, el comite ejecutivo de la FBF decidió unánimente designar al Estudio Jurídico especializado en Derecho Deportivo “Godoy & Ayala Asociados” (Paraguay) mediante Resolución 04/23.

Ante esta situación, la FBF juzga que se tendrá mayor imparcialidad en este tema, con el objetivo de no tener ninguna susceptibilidad por cualquier fallo a ser emitido.