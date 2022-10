Costa: “La idea es que terminemos el torneo”

Esquivo al principio, locuaz al final. Así se presentó Fernando Costa, presidente de la FBF, ante los tres periodistas que lo estaban esperando en el Aeropuerto de El Alto, tras haber estado ayer por la tarde en Cochabamba, en un curso legal auspiciado por la FBF y la Conmebol.

¿Qué pasará con la fecha 25?, fue la pregunta de Campeones de Página Siete. La respuesta del titular de la FBF fue inmediata: “Estamos preocupados, esperamos que se pueda resolver y se pueda suspender (el paro cívico), nosotros nos vamos a reunir el viernes 21 en un Consejo de la División Profesional donde vamos a exponer esta situación, entre otras”.

El presidente de la FBF no quiere anticipar un punto de vista en torno a lo que sucederá, porque es algo que se tiene que debatir, pero “hay que ver si se confirma o no el paro; en base a ello vamos a obrar en consecuencia. La idea es que terminemos el torneo; sin embargo, se ha contemplado dentro del reglamento del campeonato, contingencias de ese tipo”. No quiso confirmar el tipo de variantes que habría, aunque trascendió que un camino que se podría tomar es jugar varios partidos durante la semana, y en algunos casos, cambiar la localía de lugares afectados por movimientos sociales.

Pero Costa repitió hasta el cansancio que es prematuro anticipar lo que sucederá. “Esperemos que Dios mediante no se lleve adelante este paro, si bien hemos tenido una experiencia similar en 2019, esperemos que se pueda resolver de la mejor manera; hay contratos que cumplir, hay expectativa también importante. Planteamos que el torneo pueda culminar según lo planificado”.