“La Fifpro entendió y de manera conjunta planteamos una denuncia sobre estos temas a la FIFA, pidiéndole que pueda mediar para que se solucione este problema. Eso parece que no le gustó para nada al presidente y en un tiempo récord montó semejante canallada en contra mía, particularmente, haciendo aparecer una denuncia falsa porque jamás recibimos de la federación ni del club Sport Boys ninguna suma de dinero”, dijo Paniagua.

Sobre la demanda ante FIFA, el presidente de la federación afirmó que no llegó nada hasta oficinas de la entidad y que no hay nada de lo que señala Paniagua. Por el contrario señaló que el caso de Paniagua se ha denominado “Fabolgate” y que se realizará todas las averiguaciones para presentar al Ministerio Público.

“Nos hemos sorprendido como FBF que un individuo en calidad de detenido pueda amenazar a la federación y tenga la osadía de amenazar, en una clara muestra que está interfiriendo en la investigación, nosotros vamos a brindar toda la documentación, estamos frente un escándalo mayúsculo, que hemos decidido rotularlo de Fabolgate”, señaló Costa al respecto.

Además, el dirigente afirmó que por determinación del comité ejecutivo se decidió no realizar más desembolsos mediante pignoraciones, ratificando su postura de no emitir pagos a personas individuales que no sean los directos beneficiarios. El titular federativo anteriormente señaló que existen auditorías para su gestión de transparencia y producto de ello explicó que existen desembolsos a nombre de Fabol, no de una tercera persona, razón por la que con la investigación que realice el departamento jurídico de la FBF se esclarecerá cuántos cheques se entregó a nombre del secretario ejecutivo de Fabol en gestiones anteriores.

“Hasta que no se esclarezca estas denuncias por parte de actores del fútbol boliviano, hemos decidido suspender pignoraciones a nombre de Fabol. Hemos instruido que se haga una reglamentación, que los pagos sean a las cuentas de los interesados, no de terceros”, repitió.